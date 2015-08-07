В Польше попросили невзлюбившего пармезан Путина не брать грех на душу, напомнив о Голодоморе в Украине

Об этом сообщает "Радио Польша".

«Я хочу призвать президента Путина, чтобы он не шел по следам своих предшественников из Советского Союза, я имею ввиду 30-е гг., чтобы он не уничтожал продукты, которые российские предприниматели с трудом покупают на разных рынках Европы и мира. Россияне нуждаются сейчас в этих продуктах, а в нашей славянской традиции уничтожение пищи, уничтожение хлеба считается тяжелым грехом. Господину Путину не стоит этого делать. Это напоминает голодомор в Украине и в других регионах СССР в 30-х гг.», - заявил Савицкий.

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Глава польского сельскохозяйственного ведомства подчеркнул, что в Европе много продуктов питания высокого качества.

«Господин президент Путин, не уничтожайте продукты. Позвольте своим землякам их покупать и пользоваться теми хорошими предложениями, которые дают Польша и Евросоюз, открытый к сотрудничеству с российским обществом», - подчеркнул Савицкий.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня этого года Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года.

29 июля Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго. Он начал действовать с 6 августа.

За первые сутки было уничтожено более 300 тонн санкционных продуктов.