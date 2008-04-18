Тимошенко назначила дежурных на выходные дни

Кабинет министров Украины распоряжением № 595-р от 10 апреля 2008 года утвердил график дежурства должностных лиц в выходные дни: 26 апреля – 4 мая и 9 – 11 мая.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, 26, 29 апреля, а также 9 и 11 мая будет дежурить вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, 27, 30 апреля, а также 3 и 10 мая – вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, 28 апреля, а также 1, 2 и 4 мая – вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ.

Правительство также поручило руководителям министерств, других центральных органов исполнительной власти установить дежурство руководящих работников на указанный период, а графики дежурств представить в Кабинет министров Украины.