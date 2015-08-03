Часы Пескова: после скандала у пресс-секретаря Путина нашли целую коллекцию (фото)

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Навального, есть ещё 3-4 экземпляра часов, которые пока не смогли идентифицировать.

"Но и то, что есть, стоит в совокупности $154 000 или 9,5 миллионов рублей, что больше годовой зарплаты Пескова. Можете представить, что Песков не ест и не пьёт, а только покупает часы? Вот и я не могу, а значит, мы вновь имеем дело с незаконным обогащением", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Навальный также отметил, что когда речь идет о годовом доходе Пескова (9 млн рублей), то "стоит помнить, что треть он должен отдавать в виде алиментов бывшей жене на двух несовершеннолетних детей".

Как сообщал УНИАН, ранее у Пескова заметили часы стоимостью 620 тысяч долларов.



