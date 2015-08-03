Песков пролил свет на скандал с часами за 600 тысяч долларов

Об этом сообщает Росбалт.

"Что касается истории с часами — я же не мог не одеть на свадьбу подарок жены… Это все опять же наше личное дело, и это никого не волнует. Вряд ли как-то подарки жены мужу или мужа жене могут иметь отношение к антикоррупционной деятельности", — отметил он.

"Я на этих выходных не был ньюсмейкером, я, честно говоря, свадьбу справлял. То, что эту свадьбу сделали такой новостью, наверное, я бы не хотел, хотел бы в отсутствие таких информационных перезвонов все провести. Хотя все прошло очень здорово", — сказал Песков.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что стоимость часов составляет 620 тысяч долларов.

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Тем временем жена Пескова олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка так прокомментировала ситуацию: "Я – олимпийская чемпионка. Очень много работаю, в том числе, и все лето. И, конечно, зарабатывая своим трудом, могу позволить сделать хороший подарок. Передо мной, конечно же, встал вопрос — что подарить любимому мужчине? И я нашла для себя выход и купила эти прекрасные часы. Естественно, та цена, которую сейчас все обсуждают, конечно же, не соответствует действительности. И вообще это не имеет никакого значения", — подчеркнула она.

Свадьба Пескова и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки состоялась 1 августа в самом престижном отеле Сочи Rodina Grand Hotel & SPA.