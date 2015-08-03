В Раду поступило заключение КС по изменениям в Конституцию

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь председателя ВР Дмитрий Столярчук.

Он отметил, что “в ближайшее время” это заключение КС будет предоставлено депутатам для ознакомления для последующего его рассмотрения в соответствии с нормами регламента ВР.

Читайте такжеПод прикрытием децентрализации Украина превращается в президентско-парламентскую республику - эксперт

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его отвечающим Конституции Украины и не направленным на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Согласно регламенту Верховной Рады полученное заключение КС раздают народным депутатам и направляют президенту Украины. После этого парламент предварительно одобряет законопроект (в первом чтении) 226 голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.