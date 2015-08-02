Amnesty International: Россия должна снять обвинения против Сенцова и Кольченко и расследовать применение пыток

Обвинения в терроризме противукраинского режиссера Олега Сенцова и эколога Александра Кольченка, дело которых сейчас рассматривает военный суд в Ростове-на-Дону, являются чрезмерными.

Об этом заявили в правозащитной организации Amnesty International, сообщает 5.ua.

Как заявляют в организации, эти обвинения должны быть сняты. Взамен Россия должна расследовать применение пыток к активистам.

Пресс-секретарь украинского представительства организации Богдан Овчарук накануне присутствовал на заседании суда. Он заявил, что есть серьезные опасения, что и Сенцов, и Кольченко стали жертвами режима, поскольку выступали против аннексии Крыма Россией.

Читайте такжеВ российском суде еще один свидетель отказался выступить против Сенцова Украинцев обвиняют в организации террористической группы и поджог двух офисов. Все дело держится на показаниях еще двух участников процесса, которые ранее признались, но на суде отказались от своих показаний и заявили, что давали их под давлением.