МИД: Украина ни при каких условиях не принесет в Крым войну, но никогда не смирится с фактом аннексии

Украина при любых условиях не принесет в Крым войну, но и никогда не смирится с фактом аннексии части ее суверенной территории.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на открытии II Всемирного конгресса крымских татар в Анкаре, сообщили УНИАН в МИД Украины.

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«Последовательная политика будет заключаться в том, что в условиях аннексии Крыма никакой нормализации отношений не будет. Мир с Россией - да. Сотрудничество в определенных областях - возможно. Нормализация отношений - нет. Украина не смирилась и никогда не смирится с фактом аннексии части ее суверенной территории. Она отстаивала и впредь будет бескомпромиссно отстаивать права человека на Крымском полуострове. Российская оккупация Крыма является временной, потому что она незаконна. Это знает и признает весь мир!», - заявил Климкин.

Он напомнил, что еще 27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию о поддержке территориальной целостности Украины.

По словам министра, соответствующую позицию твердо декларирует и стратегический партнер Украины –Турецкая Республика. Ведущие страны и межгосударственные союзы мира применили в поддержку Украины серьезные международные санкции против агрессора.

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Климкин выразил убеждение, что это давление должно продолжаться вплоть до полного освобождения Украины и возмещения всех убытков.

В марте прошлого года парламент Украины гарантировал сохранение и развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа, добавил он.

При этом глава МИД заявил, что Украина осуждает незаконную власть Крыма и российское руководство за вопиющие нарушения прав крымских татар.

«Последний пример – это препятствия, которые ставились в Крыму активистам крымскотатарского народа, в частности, членам Меджлиса Ильми Умерову, Нариману Джелялову и председателю Центризбиркома Курултая Заиру Смедляеву с целью помешать их участию в этом конгрессе. Нарушая права человека, Россия придумывает разные поводы, идет на угрозы и запугивания. Цель одна: мир не должен узнать правду о ситуации в Крыму, где убийства, похищения является трагической реальностью», - заявил министр.

Он добавил, что вопрос пренебрежения Россией прав крымских татар на оккупированной территории неоднократно поднимался Украиной на международном уровне. Это и Первая конференция ООН по вопросам коренных народов мира в августе прошлого года, и форумы в рамках ОБСЕ и Совета Европы.

Также Климкин заявил, что, несмотря на российскую агрессию, Украина нашла возможность финансировать социальные и другие потребности крымских татар.

Отдельные средства выделены на эти цели Европейским инвестиционным банком.

Параллельно парламент работает над Законом "О коренных народах Украины". Этот проект должен быть направлен на перспективу, когда оккупированный полуостров вернется под юрисдикцию Украины.

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Как сообщал УНИАН, заседания конгресса проходят сегодня 1 августа и продлятся 2 августа, они будут касаться координации дальнейших действий крымских татар в условиях незаконной аннексии Крыма, а также нарушений их прав, свобод и угрозы национального уничтожения.

Правоохранительные органы России помешали большинству членов Меджлиса выехать на II Всемирный конгресс крымских татар, им прислали повестки на допросы на 1 августа.

МИД Украины выразил решительный протест против создания Россией искусственных препятствий для участия представителей крымскотатарского народа во Всемирном конгрессе крымских татар.