Украина до сих пор подсчитывает убытки от аннексии Крыма - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова.

В частности, заместитель министра юстиции подчеркнула, что инициированное Украиной в Европейском суде по правам человека дело "Украина против России" относительно временной оккупации и последующей аннексии Крымского полуострова неоднократно дополнялось новыми фактами, и в настоящее время оно содержит информацию о нарушениях почти всех статей конвенции по защите прав человека, начиная от права на жизнь, заканчивая вопросом нарушения права собственности.

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"Первоначально объявленная сумма ущерба, она колебалась на уровне одного триллиона гривен. Скажу, что на сегодняшний день этот вопрос постоянно уточняется, поскольку около 4 тыс. предприятий, которые перечислены в этом заявлении, они подали в Министерство юстиции информацию по поводу того имущества, которое они потеряли в результате аннексии, и ведется постоянная работа по поводу сбора подтверждающих документов на право собственности всем этим имуществом", - сказала Севостьянова.

Также, по ее словам, ведется работа по уточнению других предприятий, которые потеряли свою собственность в Крыму.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял, что сумма ущерба от оккупации Россией Крыма оценивается в 1 триллион 80 миллиардов гривен.