Рада может проголосовать за децентрализацию после Дня Независимости - нардеп

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

Черненко напомнил, что текущая - вторая сессия парламента Украины, не закрыта. «Поэтому на этой сессии, которую мы не закрыли, надо принять как бы в первом чтении (речь идет о предварительном одобрении законопроекта - УНИАН) после заключения Конституционного суда Украины решение в 226 голосов», - отметил Черненко. При этом он спрогнозировал, что «это вполне может быть в конце августа, 26-27 августа».

По его словам, уже на следующей – третьей сессии, которая начнется в сентябре, необходима поддержка в 300 голосов для окончательного принятия изменений в Конституцию относительно децентрализации.

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Отвечая на вопрос о том, насколько реально собрать поддержку как минимум 300 голосов для принятия окончательно таких изменений, Черненко сказал: «Я думаю, что будут серьезные консультации со всеми фракциями коалиции и, очевидно, с депутатами, которые не входят в коалицию, потому что вопрос децентрализации важный, и если мы ее сейчас не проведем, то это будет самое большое фиаско, которое может быть, потому что это одна из первоочередных реформ». «И не хотелось, чтобы она стала жертвой каких-то политических амбиций или политических рейтингов перед местными выборами», - подчеркнул Черненко.

Он надеется, что «Верховной Раде хватит политической ответственности, чтобы принять эту реформу».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Сегодня, 31 июля, КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его соответствующим Конституции Украины и не направленным на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.