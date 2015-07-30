Яценюк: Вето России – доказательство прямой связи Кремля с убийством невинных людей
Премьер-министр заявил, что вето России – это убедительное доказательство вины российских террористов.
Вето России на резолюцию Совета безопасности ООН о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» в небе над Донецкой областью в июле 2014 года является доказательством причастности российской власти к совершению этого преступления.
Такое мнение премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил на своем аккаунте в Twitter.
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«Вето России – убедительное доказательство вины российских террористов и прямой связи Кремля с убийством невинных людей. Убийцы будут наказаны», - написал он.
Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» «Боинг-777» рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.
После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил «Боинг».
Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».
Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
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Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.
Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.
Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.
Россия выступала против этого предложения.