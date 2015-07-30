Австралия считает, что вето России по резолюции относительно расследования катастрофы MH17 усиливает это преступление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на заседании Совета безопасности ООН после голосования за проект резолюции по созданию международного уголовного трибунала для расследования катастрофы "Боинга" в июле 2014 года в Донецкой области.

"Растет в нашем мире число насильственных террористических группировок и других негосударственных действующих сторон. У многих из них - самое современное оружие, и недопустимо, чтобы Совет безопасности сегодня ничего не сделала, чтобы наказать людей, которые сбили коммерческий самолет. Это вето усиливает данное преступление. Только один голос был подан против, но нельзя, чтобы вето стояло на пути справедливости", - подчеркнула Бишоп.

В этой связи она отметила, что невозможны никакие оправдания со стороны Российской Федерации.

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"Сегодняшнее вето - это вызов памяти 298 жертв погибших на борту рейса MH17, вызов их семьям и друзьям", - заявила Бишоп.

По ее убеждению, "Россия насмехается над собственным обязательством сделать все для наказания виновных", - отметила министр.

"Виновные могут считать, что они могут спрятаться за ветом Российской Федерации, но им не удастся уйти от правосудия", - заявила Бишоп.

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Австралийский министр заверила, что ее страна будет делать все возможное, чтобы виновные в этой варварской трагедии понести ответственность.

Как сообщал УНИАН, Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала по расследованию по факту сбития самолета Малазийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.