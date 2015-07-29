13 миллионов швейцарских франков арестованы на счетах судьи Высшего хозсуда

Госфинмониторингом Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна установлены пять компаний, зарегистрированные в Панаме и Лихтенштейне и имеющие счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств сомнительного происхождения, пишет Правительственный портал.

Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

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Об этом сообщила в среду, 29 июля, пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

По одному из счетов, где бенефициарным собственником и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мероприятиям Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и Прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г. Вадуц, указанные активы были арестованы

Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн. швейцарских франков.

Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.

Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с Финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах.

Осуществляются соответствующие меры по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые зачисляли средства на счета указанных нерезидентов.

Материалы совместного финансового расследования Госфинмониторинга Украины и Финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 года переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.