Кандидат по 205-му округу: "Я с оптимизмом смотрю на результат выборов"

«Я с оптимизмом смотрю на результат выборов. Мы вели параллельный подсчет голосов и, по нашим данным, мой отрыв от Березенка составляет около 5-5% процентов. Все будет зависеть от того, как будет вести себя власть», – сообщил Геннадий Корбан во время брифинга в Чернигове.

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Комментируя расхождение в данных экзит-полов, три из которых дают победу самому Корбану, а один – его сопернику, кандидат отметил, что в данном случае экзит-поллы были использованы как элемент избирательных технологий.

«Штаб моего конкурента использовал технологии времен Януковича: подкуп, запугивание, оружие, админресурс. Что касается данных «Социса» (согласно которым победил Сергей Березенко – Ред.), то известно, что центр имеет отношение к Игорю Грыниву и работает на Администрацию Президента», – сказал Геннадий Корбан.

Политик отметил, что его команда готова признать результат, если подсчет голосов будет происходить без нарушений. Но если такие будут обнаружены, штаб Корбана результаты обжалует.

Как сообщал УНИАН, по результатам трех из четырех экзит-поллов, на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Геннадий Корбан.

По данным экзит-полла общественной организации "Доброчин", на прошедших в воскресенье довыборах в парламент по 205 округу 22,8% голосов набрал кандидат от партии "Украинское объединение патриотов – "УКРОП" Геннадий Корбан.

На втором месте с 14,6% голосов находится кандидат в народные депутаты Украины от партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Согласно данным экзит-пола, результаты которого опубликовало ОО "Всеукраинская Люстрация", Геннадий Корбан («Украинское объединение патриотов - Укроп») набрал 18%, Андрей Мищенко (ВО «Свобода») - 18%, Сергей Березенко («Блок Петра Порошенко «Солидарность») - 16%.

Согласно экзит-поллу New Image Marketing Group за Корбана проголосовало 33% избирателей, Сергей Березенко набрал 23%, Игорь Андрейченко - 8%, Николай Зверев - 7%, Владимир Зуб - 7%, Андрей Мищенко - 6%.

В свою очередь, Комитет избирателей Украины заказал исследования киевской социологической группе «Социс».

Результаты экзит-пола от компании "Социс" по состоянию на 20:00 - Березенко набирает 31,4%, а Корбан - 17,1%.