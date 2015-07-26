Отрыв между лидерами избирательной гонки в Чернигове составляет 5% - параллельный подсчет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корбан сегодня сказал на брифинге.

"Кроме социологов, которые вели свои подсчеты, наш штаб вел параллельный подсчет, и я знаю, что в общем-то, мой отрыв реальный от провластного кандидата на нынешнюю минуту составляет где-то порядка 5-5,5%, - это реальный отрыв", - заявил Корбан.

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По словам кандидата, в дальнейшем его штаб будет проводить наблюдение относительно того, какие действия будет осуществлять действующая власть.

"Мы показали, что технологии, которые использует команда Порошенко и его подчиненного Березенко – это технологии, унаследованные от Партии регионов, от Януковича (Виктор Янукович, экс-президент Украины), т.е. это банальная раздача денег в конвертах, это запугивание людей, это демонстрация оружия, админресурс", - заявил Корбан.

Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходили промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетень была внесена 91 фамилия. В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работали 83 участка.