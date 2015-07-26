Стали известны имена десяти человек, предположительно, причастных к событиям в Мукачево - СМИ

Девятеро из них — местные жители, сообщает ZN.UA.

Это: Роман Стойка (позывной "Честный"), Руслан Каганец (позывной "Комендант"), Артур Керимов (позывной "Люстратор"), Александр Форкош, Александр Сабо, Эдуард фон Гутенберг, Владимир Бурча, Роман Мунчак, Владислав Пугинский. Один — 18-летний Родион Горбенко, уроженец Славянска, переехавший в Закарпатье после начала войны.

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Издание отмечает, что четверо из этого списка фигурируют в обнародованном закарпатской газетой "Трибуна" перечне лиц, разыскиваемых Ужгородским военкоматом. Особого внимания удостоился 31-летний этнический немец фон Гутенберг. В списке "Трибуны" рядом с его именем, в скобках, приписано — "предыдущая фамилия Йовбак".

Стоит подчеркнуть, что мукачевский инцидент оказался слишком громким, чтобы власть могла позволить виновным избежать наказания. Но виновными могут назначить не всех. А признанные виновными могут не оказаться членами "Правого сектора".

"Есть версия, что именно это предложили Ярошу в рамках "нулевого варианта". "Правый сектор" будет официально отрицать формальную принадлежность к ПС тех, кого признают виновным. Виновных объявят в розыск. Возможно, не найдут… Всех остальных могут амнистировать после решения суда, и отправят искупать вину в зону АТО. Насколько жизнеспособна эта версия, покажет время", - говорится в статье ZN.UA.

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Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

24 июля стало известно, что депутат Ланьо сбежал из Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу на Закарпатье.