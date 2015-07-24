Переговорщик по обмену заложниками Тандит стал советником главы СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

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По ее словам, новоназначенный советник будет заниматься вопросами информационной политики и связями с общественностью в СБУ.

В свою очередь, советник Тандит отметил, что СБУ сегодня активно искореняет коррупцию в собственных рядах.

"Только за последний месяц своих постов лишились ряд высокопоставленных чиновников Службы безопасности. Важно то, что глава СБУ Василий Грицак заявил, что за правонарушения во время расследования будут отстраняться не только подозреваемые в нарушениях сотрудники СБУ, но и их непосредственные руководители, и будем оперативно информировать общественность о конкретных результатах работы", - сказал он.