Социалисты заявляют, что Генпрокуратура лжет: Цушко не в России

Заявление заместителя Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина о том, что экс-глава МВД Василий Цушко скрывается в России, не соответствует действительности. Об этом заявляет пресс-служба Соцпартии Украины.

Коллеги связались лично с Василием Цушко, который подтвердил, что продолжает лечение в одной из клиник Германии.

Бывший руководитель Министерства внутренних дел сказал, что перед своим отъездом он был в Генпрокуратуре, дав все необходимые показания. Кроме того, у следователей есть все координаты Цушко и они могут связаться с ним в любой момент, отмечает пресс-служба СПУ.