Социалисты заявляют, что Генпрокуратура лжет: Цушко не в России
15:49, 16 апреля 2008Политика
1361 0
Коллеги лично связались с экс-министром
Заявление заместителя Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина о том, что экс-глава МВД Василий Цушко скрывается в России, не соответствует действительности. Об этом заявляет пресс-служба Соцпартии Украины.
Коллеги связались лично с Василием Цушко, который подтвердил, что продолжает лечение в одной из клиник Германии.
Бывший руководитель Министерства внутренних дел сказал, что перед своим отъездом он был в Генпрокуратуре, дав все необходимые показания. Кроме того, у следователей есть все координаты Цушко и они могут связаться с ним в любой момент, отмечает пресс-служба СПУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter