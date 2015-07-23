Спикер Госдумы РФ бахвалится, как Россия готова победить Украину за 3-5 дней

15:21, 23 июля 2015
Политика
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Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин считает, что Россия готова победить Украину за 3-5 дней в случае прямого вооруженного противостояния.

REUTERS

Об этом он заявил на встрече с французскими парламентариями, сообщает РИА Новости.

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"Если какое-либо государство теоретическое с населением в 40 миллионов человек с обанкротившейся экономикой, развалившейся армией, с коррумпированным руководством и государство, которое находится в состоянии глубочайшего социально-политического кризиса, вознамерится вести военные действия против России, то это может продолжаться три, четыре, максимум пять дней…", — сказал спикер Госдумы.

Напомним, ранее Финляндия приняла решение не выдавать Нарышкину разрешение на въезд в страну для участия в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 5-9 июля. Это решение объяснили тем, что Нарышкин находится в санкционном списке ЕС.

Вскоре российские парламентарии выразили желание демонстративно наказать Финляндию за отказ во въезде на свою территорию находящемуся под санкциями спикеру Госдумы России.

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