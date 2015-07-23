Спикер Госдумы РФ заявил, что это Украина аннексировала Крым в 1991 году

Об этом он сказал на встрече с делегацией французских парламентариев, которые планируют посетить Крым, сообщают РИА Новости.

"Многие жители Крыма за годы мирной аннексии Украиной чувствовали себя на чужбине и мечтали вновь оказаться в России", - заявил Нарышкин.

"Я уверен, люди вам честно расскажут, что они чувствовали и чем жили в те 23 года, начиная с 1991 по 2014 год, когда в силу ряда обстоятельств Крым, по сути, был мирно, но аннексирован Украиной, подчеркиваю - мирно. Знаю, что большинство населения Крыма все эти годы чувствовало, что оно находится на чужбине, и они мечтали вновь оказаться у себя на исторической родине, в России", - сказал Нарышкин.

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Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам осуждает решение, принятое группой депутатов национального собрания Французской Республики, посетить временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым. В заявлении комитета содержится обращение к председателю национального собрания Франции Клоду Бартелону, председателю Комиссии по иностранным делам национального собрания Элизабет Гигу, председателю Группы дружбы Украина – Франция Реми Повросу.

МИД Украины ожидает, что парламент Франции осудит намерение отдельных депутатов посетить Крым в нарушение украинского законодательства.