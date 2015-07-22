ОБСЕ отмечает относительно спокойную ситуацию в зоне проведения АТО на востоке Украины

02:00, 22 июля 2015
Война
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Наблюдатели ОБСЕ отмечают в понедельник, 20 июля, относительно спокойную ситуацию в Донецкой и Луганской областях. СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Донецке, включая аеропорт.

УНИАН

Об этом сообщается в очередном докладе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном во вторник, 21 июля.

Группа наблюдателей посетила Широкино, где отмечается отсутствие населения и боевиков "ДНР", однако зафиксировано присутствие украинских военнослужащих на юго-западной окраине поселка, сообщается в докладе.

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В то же время в районе линии соприкосновения отмечено присутствие относительно небольшого количества запрещенной Минскими соглашениями техники. Беспилотник ОБСЕ подвергся радиоэлектронной атаке над территорией, контролируемой "ДНР", сообщается в докладе.

Также, в районе подконтрольной боевикам "ЛНР" Успенке миссия ОБСЕ зафиксировала концентрацию танков Т-64 в количестве 21 единиц.

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Как сообщал УНИАН ранее, ОБСЕ не может утверждать, что вся отведенная боевиками от линии соприкосновения в зоне АТО в рамках Минских соглашений военная техника находится в местах дислокации; к некоторым объектам нет доступа, а некоторой техники нет на месте.

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