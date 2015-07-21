ОБСЕ: не вся военная техника боевиков в зоне АТО находится в местах дислокации

Об этом говорится в ежедневном докладе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает РИА Новости.

Так, в воскресенье наблюдатели миссии посетили два места дислокации вооружения боевиков "ДНР".

"В то время, как их размещение соответствует утвержденной в Минске линии отвода, СММ не в состоянии заключить, что все ранее указанные вооружения находятся на своих местах", — говорится в докладе, распространенном в понедельник.

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В частности, миссии было отказано в доступе с целью подтвердить серийные номера на шести отбуксированных противотанковых орудиях (МТ-12 "Рапира"). Наблюдатели также отметили отсутствие одной самоходной гаубицы (2С1 "Гвоздика", калибр 122 мм).

Ранее УНИАН сообщал, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на востоке Украины зафиксировала движение тяжелого вооружения со стороны боевиков от линии соприкосновения на Донбассе, но не считает это отводом вооружения.