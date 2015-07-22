Филатов намерен подать в суд на Михаила Саакашвили

Об этом заявил народный депутат Украины, член Политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Борис Филатов на своей странице в Facebook.

«Врать, находясь на госслужбе, вообще никуда не годится. Саакашвили соврал под телекамеры, находясь на госслужбе. Перейдите по ссылке и увидите, как он агитирует за Березенко на «инвестиционном форуме»», – написал Борис Филатов.

Филатов отметил, что граждане Грузии не поддержали Саакашвили на последних президентских выборах (Михаил Саакашвили проиграл своему конкуренту уже в первом туре с большим отрывом). Среди причин народной нелюбви Филатов называет разгром телекомпании «Имеди» (против Саакашвили возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий во время погрома в компании), а также издевательства над заключенными в тбилисской тюрьме, жертвами которых стали идеологические оппоненты тогдашнего президента Грузии. Также Филатов обвинил Саакашвили в пристрастии к «веществам, возбуждающим сознание».

Кроме того, Борис Филатов сообщил, что личный охранник Сергея Березенко, который охранял Михаила Саакашвили во время визита в Чернигов, зарегистрирован как технический кандидат на довыборах в 205-м округе.

«Одновременно он представляется «Самообороной Майдана», бойцом ВСУ и еще Бог весть кем. А заодно охраняет Саакашвили во время визита в Чернигов», - сообщает Филатов.

Кроме того, он отметил, что намерен подать в суд на Михаила Саакашвили.

«Языком молоть - не мешки ворочать. Пластиковые. С нашими пацанами. Как это делал я», – написал Филатов.

Цена иска – одна гривна, которую народный депутат пообещал перечислить в фонд «грузинских беженцев в Украине».