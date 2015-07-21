Посол США заявил во время визита на Закарпатье, что считает использование оружия прерогативой правительства

Об этом сегодня, 21 июля, заявил в Ужгороде посол США в Украине Джеффри Пайетт после встречи с руководителем области Геннадием Москалем, сообщила пресс-служба главы ОГА.

"Я очень ценю то, что рассказал мне господин Москаль о недавних событиях с участием так называемого «Правого сектора». То, как поступить с этими группами дальше, - вопрос полностью в руках украинского правительства и украинских правоохранительных органов. Но я хочу заметить, что мы, США, всячески поддерживаем позицию, высказанную Президентом Украины Петром Порошенко, министром МВД Арсеном Аваковым и руководителем области Геннадием Москалем о том, что применение силы, использование оружия – это исключительная прерогатива украинского правительства и силовых структур украинского правительства. Это общепринятая демократическая норма...", - сказал посол.

Читайте такжеПосол США считает коррупцию большей угрозой для Украины, чем российские танкиТакже во время визита посла обсуждались события на востоке Украины и инвестиционные возможности Закарпатской области.

"Я попросил господина посла, чтобы он помог с американскими инвестициями, а я со своей стороны гарантирую, что на коррупционную составляющую инвестор не потратит даже полцента", - заявил Москаль.