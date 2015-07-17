Порошенко провел разговор в "Нормандском формате"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент Украины выразил обеспокоенность продолжением эскалации на Донбассе и призвал к полному выполнению Минских договоренностей. Он подчеркнул, что Украина, в отличие от другой стороны, выполняет Минские договоренности.

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Глава украинского государства отметил необходимость безусловного и немедленного освобождения всех заложников, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории России, в том числе Олега Сенцова и Надежды Савченко.

Федеральный канцлер Германии и президент Франции отметили важность принятия украинском парламентом изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Собеседники договорились продолжить диалог на следующей неделе, подчеркивается в сообщении.