Порошенко провел разговор в "Нормандском формате"
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается в сообщении, президент Украины выразил обеспокоенность продолжением эскалации на Донбассе и призвал к полному выполнению Минских договоренностей. Он подчеркнул, что Украина, в отличие от другой стороны, выполняет Минские договоренности.
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Глава украинского государства отметил необходимость безусловного и немедленного освобождения всех заложников, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории России, в том числе Олега Сенцова и Надежды Савченко.
Федеральный канцлер Германии и президент Франции отметили важность принятия украинском парламентом изменений в Конституцию в части децентрализации власти.
Собеседники договорились продолжить диалог на следующей неделе, подчеркивается в сообщении.