Порошенко пообещал местные выборы в Мариуполе

Об этом заявил президент Украины на встрече с жителями города, которые проводили пикет против демилитаризации Широкино и Мариуполя в Киеве, передает корреспондент издания "Новости Донбасса".

Читайте такжеСеменченко предложил демилитаризировать Донецк, Луганск и Горловку

"Сегодня мы приняли решение», что выборы в Мариуполе пройдут", - сказал глава государства.

Также митингующие обратились к президенту с просьбой не проводить демилитаризацию поселка Широкино и Мариуполя, в ответ Порошенко заявил, что украинские войска не отдадут эти земли боевикам.