Порошенко пообещал местные выборы в Мариуполе

21:04, 17 июля 2015
Политика
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Местные выборы в Мариуполе (Донецкая область) должны состояться.

Петр Порошенко / УНИАН

Об этом заявил президент Украины на встрече с жителями города, которые проводили пикет против демилитаризации Широкино и Мариуполя в Киеве, передает корреспондент издания "Новости Донбасса".

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"Сегодня мы приняли решение», что выборы в Мариуполе пройдут", - сказал глава государства.

Также митингующие обратились к президенту с просьбой не проводить демилитаризацию поселка Широкино и Мариуполя, в ответ Порошенко заявил, что украинские войска не отдадут эти земли боевикам.

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