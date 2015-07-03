Боевики вывели свои подразделения из уничтоженного Широкино - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно информации российской стороны СЦКК, по состоянию на 8 утра 2 июля в Широкино не осталось ни одного подразделения ОРДО.

«Наконец самопровозглашенное руководство поняло необходимость выполнения Минских соглашений. Но очень обидно, что для этого понимания им понадобилось столько времени», — отметил глава украинской стороны СЦКК генерал-майор Андрей Таран.

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«Цинизм ситуации заключается в том, что накануне очередных переговоров в Минске боевики демонстративно решили вернуть украинцам уничтоженое и безлюдное Широкино, позиционируя это решение как соблюдение Минских соглашений», — заявил Андрей Таран.

Сегодня наблюдателями Совместного центра в течение светлого времени суток обстрелов этого населенного пункта не зафиксировано. Подтверждается и выход боевиков из Широкино, который длился с ночи до утра 2 июля. В настоящее время незаконные вооруженные формирования ОРДО заняли подготовленные позиции к востоку от Широкино: в районе населенных пунктов Саханка и Безымянное.

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Сейчас в Широкино — полная тишина. Ожидается, что в ближайшее время СММ ОБСЕ и Общий центр установят в этом городке постоянный наблюдательный пост.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня просит ОБСЕ проверить, оставили боевики Широкино.