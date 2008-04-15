Кабмин считает «ниже своего достоинства» реагировать на заявления Балоги

Правительство не воспринимает критики руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ в свой адрес и считает нецелесообразным реагировать на его заявления о необходимости отставки министров экономического блока Кабинета Министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, комментируя заявление В.БАЛОГИ.

«Очередная порция грязи, которая льется из стен Секретариата Президента Украины на этой неделе, нами в очередной раз не воспринимается. Мы считаем ниже своего достоинства давать оценку этому «банковскому» интеллекту», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 апреля, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявил, что серьезные проблемы в экономике, с которыми страна столкнулась в первом квартале этого года, остро ставят вопрос о политической ответственности Кабинета Министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО за неумение адекватно реагировать на экономические вызовы.

Согласно оценке В.БАЛОГИ, каждый месяц работы нынешнего правительства обозначен очевидными экономическими просчетами. Он напомнил, что Президент неоднократно указывал Кабинету Министров на неблагоприятные факторы, влияние ситуации на мировых энергетических и финансовых рынках на отечественную экономику. Однако, по словам В.Балоги, правительство самоуверенно не считалось с предупреждением, а некоторыми своими решениями лишь усилил действие негативных процессов. Вследствие этого, в частности, достаточно ощутима инфляционная инерция, тогда как эффективных контрмер не видно, подчеркнул руководитель президентского Секретариата.

В этой связи глава Секретариата Президента высказался за то, чтобы Кабинет Министров взял на себя политическую ответственность за развитие проблемных явлений в отечественной экономике. Одним из шагов в этом направлении должна была бы стать отставка правительственных чиновников, отвечающих за экономический блок вопросов, отметил В.БАЛОГА.