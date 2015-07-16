Дело MH17: в Генпрокуратуре Нидерландов заговорили об успехе расследования

Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Нидерландов Вим де Бруин в интервью британскому The Telegraph, которое цитирует Украинская правда.

По его словам, доклад по результатам расследования катастрофы будет опубликован в октябре и подробно опишет картину трагедии.

"Мы не ожидали, что продвинемся так далеко. Будут обвинения в убийстве и, возможно, обвинения в военных преступлениях", – сказал он.

Читайте такжеГиркин ответил родственникам жертв крушения Boeing и попросил денег взаймыКак известно, в среду CNN сообщила, что предварительный отчет нидерландских экспертов, которые в течение года расследовали катастрофу, обвиняет в ее осуществлении боевиков. В документе говорится, что самолет был сбит российской ракетой с территории, контролируемой сепаратистами.

Ранее Нидерланды и Малайзия предложили создать международный трибунал по этому делу. Украина поддержала эту идею. Единственной страной, выступающей категорически против создания трибунала является Россия, хотя она и обвиняет в катастрофе украинских военных.

Также Россия имеет претензии к проекту окончательного отчета Нидерландов о катастрофе и требует внести в него изменения.

В свою очередь 18 семей родственников жертв катастрофы подали в суд по этому делу на бывшего лидера донецких боевиков Игоря Гиркина. Они также заявили, что Гиркин действовал по поручению Кремля.