Дело MH17: в Генпрокуратуре Нидерландов заговорили об успехе расследования
В результате расследования катастрофы малайзийского лайнера в июле прошлого года причастным могут быть выдвинуты обвинения в военных преступлениях.
Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Нидерландов Вим де Бруин в интервью британскому The Telegraph, которое цитирует Украинская правда.
По его словам, доклад по результатам расследования катастрофы будет опубликован в октябре и подробно опишет картину трагедии.
"Мы не ожидали, что продвинемся так далеко. Будут обвинения в убийстве и, возможно, обвинения в военных преступлениях", – сказал он.
Читайте такжеГиркин ответил родственникам жертв крушения Boeing и попросил денег взаймыКак известно, в среду CNN сообщила, что предварительный отчет нидерландских экспертов, которые в течение года расследовали катастрофу, обвиняет в ее осуществлении боевиков. В документе говорится, что самолет был сбит российской ракетой с территории, контролируемой сепаратистами.
Ранее Нидерланды и Малайзия предложили создать международный трибунал по этому делу. Украина поддержала эту идею. Единственной страной, выступающей категорически против создания трибунала является Россия, хотя она и обвиняет в катастрофе украинских военных.
Также Россия имеет претензии к проекту окончательного отчета Нидерландов о катастрофе и требует внести в него изменения.
В свою очередь 18 семей родственников жертв катастрофы подали в суд по этому делу на бывшего лидера донецких боевиков Игоря Гиркина. Они также заявили, что Гиркин действовал по поручению Кремля.