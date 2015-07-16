Порошенко во Львове проведал пострадавших милиционеров (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, глава государства пообщался с пострадавшими милиционерами, их родственниками и врачами в больнице скорой медицинской помощи Львова.

Он заявил, что будет уделено особое внимание семьям пострадавших правоохранителей.

„Ни одно преступление не останется без наказания. Семьям пострадавших будет уделено особое внимание”, - отметил Порошенко.

Читайте такжеСостояние пострадавших милиционеров от взрывов в Львове остается тяжелымТакже он заявил, что среди версий, которые рассматриваются, есть версия о том, что оба преступления, и в Мукачево, и во Львове, могут быть связаны между собой.

Как сообщила УНИАН заведующий анестезиологическим отделением больницы скорой помощи Львова Зоряна Бида, состояние мужа-милиционера средней тяжести, женщины – стабильно тяжелое.

Как сообщал УНИАН, во Львове утром 14 июля с интервалом в один час прогремели взрывы в двух участковых пунктах милиции Шевченковского района. В результате взрывов пострадали двое милиционеров. Оба правоохранители были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По фактам взрывов во Львове открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УКУ (террористический акт).