Порошенко: На Закарпатье два клана делили контрабандные пути

Об этом он заявил во время совещания в областном центре Закарпатья с руководством области.

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"На Закарпатье два клана делили контрабандные пути. Мы должны защитить народ от бандитов и контрабандистов. Поэтому сегодня я здесь, в Ужгороде", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие.

По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды.