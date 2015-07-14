Неизвестные взломали Twitter Администрации президента и Авакова

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Администрации президента.

Так, сегодня около 12:00 в Twitter-аккаунте АПУ появилось сообщение следующего содержания: "Президент поручил дать правовую оценку самовольный уход подразделений "Правого сектора" из зоны АТО".

Кроме того, сегодня также был взломан Twitter-аккаунт министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Эту информацию уже подтвердили в МВД.

"Сегодня в сети Интернет появилась информация, якобы от министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которая является неправдивой. Она появилась на персональном сайте главы правоохранительного ведомства, а также в аккаунте Арсена Авакова в социальной сети Twitter", - сообщили в ведомстве.

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Вчера, 13 июля,неизвестными был взломан аккаунт СНБО Украины в Twitter. В частности, неизвестные разместили неправдивую информацию об увольнении главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе генерал-майора Андрея Тарана, а позже заявили, что аккаунт якобы находится под контролем "Правого сектора". В самом ПС эту информацию опровергли.