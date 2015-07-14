Информация о самовольном уходе "Правого сектора" из зоны АТО оказалась фейком

Информация о том, что президент Украины Петр Порошенко якобы поручил дать правовую оценку самовольному уходу подразделений Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" из зоны проведения Антитеррористической операции, оказалась фейком.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Администрации президента.

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Так, сегодня около 12:00 в Twitter-аккаунте АПУ появилось сообщение следующего содержания: "Президент поручил дать правовую оценку самовольный уход подразделений "Правого сектора" из зоны АТО".

Кроме того, сегодня также был взломан Twitter-аккаунт министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Эту информацию уже подтвердили в МВД.