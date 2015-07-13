МВД: бойцы 7-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор" войдут в состав "Азова"

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, об этом сообщил командир подразделения Руслан Качмала. Вместе с комбатом в ряды Национальной гвардии Украины переходят 40 бойцов. Пятеро бойцов батальона остаются в "Правом секторе".

Читайте также"Азов" опроверг участие своих бойцов в сегодняшнем марше с "Правым сектором" и "Айдаром"

По словам командира батальона, решение о необходимости перейти в Нацгвардию было принято давно. Сейчас запускается процесс легального оформления бойцов в состав Нацгвардии Украины.

"Мотив простой, сколько времени воюем, а "Правый сектор" стал более коррумпированным и вышел за рамки закона. Поэтому мы решили всем бывшим подразделением из "Правого сектора" выходить. Я давно вышел из "Правого сектора", но не объявлял об этом. Сейчас будем входить в состав официальных структур. Находимся на тех же позициях, где и были", - прокомментировал Руслан Качмала.

По его словам, на данный момент в состав полка "Азов" перейдут 40 бойцов из "Правого сектора". Они написали официальные заявления.