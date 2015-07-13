В Вашингтоне пройдет первая инвестиционная конференция Украина-США

Как сообщает правительственный портал, на этом форуме украинская сторона во главе с премьер-министром продемонстрирует руководителям крупнейших американских компаний инвестиционную привлекательность Украины.

Правительственную делегацию возглавит премьер-министр Арсений Яценюк, также в нее вошли министр финансов Наталья Яресько, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко, заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, председатель Фонда государственного имущества Игорь Белоус, председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров и другие.

В первой Американско-украинской инвестиционной конференции примет участие вице-президент США Джо Байден.

Спикерами и модераторами станут одни из самых известных мировых инвесторов Джордж Сорос, Дэвид Рубенштейн и другие. Ожидается участие около 150 представителей крупнейших американских компаний.

Участники конференции, прежде всего, обсудят возможности развития бизнеса в Украине, будут представлены те отрасли, в которых есть значительный потенциал развития. В частности, состоятся тематические сессии "Ведение бизнеса в Украине", "Агробизнес и инфраструктура", "Экономика знаний, человеческий капитал и предпринимательство", "Энергетика и энергоэффективность", "Стратегии финансирования проектов и рост бизнеса".

Прямую трансляцию конференции смотрите с 16.15 до 17.30 и с 21.15 до 22.30 по киевскому времени на сайте Кабинета министров.

Специально для бизнес-форума Украина-США подготовлено промо-видео об инвестиционном потенциале страны.

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Дополнительная информация о конференции размещена на сайте Американской торговой палаты.