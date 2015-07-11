Двое кандидатов в нардепы по 205 округу имеют паспорта, которые были выданы в Киеве в один день
Двое кандидатов в народные депутаты Украины по избирательному округу №205, что на Черниговщине, обладают паспортами, которые были выданы в один день.
Как сообщает ТСН.ua, речь идет о Карбане Геннадие Валерьевиче и Корпан Галине Викторовне. Дата выдачи паспорта – меньше месяца назад. Место выдачи - один из районных отделов Главного управления Государственной миграционной службы Киева.
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Сам Геннадий Карбан родился 31 мая 1986 года в Киеве, а Галина Корпан 31 января 1990 года в Киеве. При этом серия паспортов кандидатов отличается на одну цифру.
Отметим, что фамилии и Карбана, и Корпан очень схожи с фамилией другого кандидата по избирательному округу №205 - Геннадия Корбана.
Выборы в избирательном округе №205 состоится 26 июля этого года. По данным ЦИК, на округе зарегистрировано аномальное количество кандидатов - 127.
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30 июня в последний день регистрации кандидатов в народные депутатов Украины Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы Геннадий Карбан и Галина Корпан.
"Чрезмерное желание некоторых лиц стать народными депутатами в 205 округе могло быть вызвано возможностью обогатиться в ходе избирательного процесса. В частности, кандидаты могут продавать свои места в участковых избирательных комиссиях в пользу заинтересованных лиц, которые стремятся контролировать состав комиссий. Таким образом, значительное количество технических кандидатов в 205 округе может повлечь избирательные нарушения во время довыборов 26 июля", - подчеркнули в Комитете избирателей Украины.