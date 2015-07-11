Наливайченко оформил статус участника АТО. Лубкивский говорит, что законно

Экс-председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко имеет статус участника АТО.

Об этом сообщил представитель Центра содействия освобождению заложников Юрий Тандит в эфире программы Шустер Live, передает «Украинская правда».

Наливайченко, который в студии сидел рядом с Тандитом, не опроверг этой информации, но и не ответил на вопрос о том, сколько дней он провел в зоне конфликта на Востоке Украины.

Бывший советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский написал в своем Facebook, что Наливайченко законно получил статус участника боевых действий во время его работы в СБУ.

«Непривычно больно вынимать нож из спины от человека, с которым работал и дружил, который клялся в дружбе и пел дифирамбы. Нож в спину Наливайченко воткнул такой себе странный тип Тандит, обвинив экс-главу СБУ, который разворачивал антитеррористическую операцию (!) в получении статуса участника боевых действий», - написал Лубкивский

По его словам, Наливайченко вместе с Альфой в критическом апреле 2014 года работал в зоне АТО.

«Именно Наливайченко весной уже этого года на линии разграничения инспектировал работу подразделений СБУ возле Донецкого аэропорта, и именно он 18 мая проводил на Сармате коллегию СБУ», - отметил Лубкивский.

Как известно, президент Петр Порошенко считает, что статус участника АТО должны получать только лица, непосредственно задействованные в операции на местах, а регулярные служебные командировки не могут быть основанием для его получения.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада по представлению президента уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.

2 июля Верховная Рада поддержала внесенный президентом представления о назначении Грицака на должность председателя СБУ.