"Укроборонпром" сократил тендерные расходы на 171 миллион гривень

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергея Пинькас в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы нового руководства концерна.

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"Сумма экономии - 171 млн грн. Это тот объем средств, которые удалось сохранить, остались непосредственно на предприятиях - с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим о тотальной коррупции, которая существовала на предприятиях, эти средства не попали кому-то в карман", - сообщил Сергей Пинькас.

По его словам, всего за этот период было проведено почти 10 тыс. тендеров, а также сокращено время тендерной процедуры до 5 дней, в то время как раньше она занимала от 21 до 43 дней.

Как сообщал УНИАН, с января по май "Укроборонпром" благодаря системе электронных закупок сократил тендерные расходы на 123 млн грн.

В конце октября 2014 года "Укроборонпром" первым в Украине испытал новую систему закупок через электронные торговые площадки, которая позволяет экономить бюджетные средства, а также исключить коррупционную составляющую и манипуляции при закупках.