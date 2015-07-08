Аваков: в МВД создано управление по возврату активов, полученных преступным путем

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Среди функций Управления – сотрудничество с правоохранителями других государств для выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых проводится следствие МВД Украины; обеспечение взыскания криминальных активов в пользу государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов.

Помимо этого, Управление будет обеспечивать аналитическую поддержку следствия МВД и координационное взаимодействие с Госфинмониторингом и Генпрокуратурой; сбор и аналитическую обработку информации из всех открытых источников других государств.

Аваков отметил первоочередными задачами созданного управления будет расследование дел связанных с Сергеем Курченко, бывшим Министром экологии Николаем Злочевским, с группой компаний Дмитрия Фирташа, дело Госинвестпроекта и его экс-руководителя Каськива.

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«Создание Управления является элементом выполнения Плана Евросоюза и Украины об упрощении визового режима», - сообщил Аваков.

Начальником Управления назначена Елена Тищенко.

«Этот человек будет эффективен и поможет нам в возврате активов, которые были незаконно вывезены за пределы Украины», - заявил министр.

В сообщении отмечается, что Елена Тищенко - юрист-международник с двумя полными юридическими образованиями: украинским и английским. Получила степень Магистра международного бизнес-права в Лондонской школе экономики и политических наук. Специализация: международные финансовые преступления. Имеет 18-тилетний опыт работы, из них более 8-ми лет за рубежом.

Нечто техническое, но очень важное.Приказом по министерству создал - Управление по обеспечению возврата активов, получе... Posted by Arsen Avakov on Tuesday, July 7, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что министр внутренних дел Арсен Аваков расформировал Управление ГАИ Николаевской области из-за ситуации со взяточничеством на дорогах.