Прокуратура изъяла 89 представлений субъектов избирательного процесса на членов УИК в 205 округе - депутат

Внефракционный народный депутат Андрей Денисенко отмечает, что следственное управление прокуратуры Черниговской области в три этапа изъяло из окружной избирательной комиссии 205-го округа 89 представлений субъектов избирательного процесса на членов участковых избирательных комиссий.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно информации об изъятии прокуратурой представлений на членов УИК от некоторых кандидатов в депутаты в 205 округе на местных выборах.

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«Сегодня у нас последний день, когда комиссия принимает представления от субъектов избирательного процесса, кандидатов – представителей кандидатов в участковые избирательные комиссии», - сказал Денисенко.

Он отметил, что всего на округе зарегистрировано 127 кандидатов, а 89 субъектов – это более 2/3 из них.

Кроме того, депутат подчеркнул, что изъятие происходило с грубыми нарушениями законодательства. «И может трактоваться как незаконное вмешательство областной прокуратуры», - добавил Денисенко.

В частности, он отметил, что председатель ОИК «не имел никакого права без заседания ОИК, без принятия соответствующего решения «под протокол», передавать документы строгой отчетности областной прокуратуре».

«Как минимум 15 из этих представлений не зарегистрированы и не внесены в электронную базу данных окружной избирательной комиссии. То есть, из этих 89 субъектов как минимум 15 уже, на сегодняшний день, лишены незаконно... права делегировать своих представителей в участковые избирательные комиссии», - отметил парламентарий.

По его мнению, это ставит под угрозу срыва сам процесс формирования УИК, а также «создает на будущее основания для обжалования результатов выборов, признание их недействительными».

Денисенко сообщил, что на сегодня представители общественности, которые проводят бессрочную акцию протеста возле ОИК и прокуратуры Черниговской области, добились, что «председатель комиссии пытается исправить недостатки в своей работе и нарушение действующего законодательства».

«Председатель комиссии в данный момент выписал на одного из членов комиссии поручение, чтобы забрать все эти документы, все эти представления из прокуратуры Черниговской области», - сообщил депутат и добавил, что документы должны быть возвращены сегодня до полуночи, зарегистрированы, а данные внесены в электронную базу данных.

По мнению Денисенко, «есть системная попытка партии власти, административного ресурса «продавить» любой ценой, любым способом кандидата от партии «Солидарность», а она же и партия власти, Сергея Березенко – руководителя Государственного управления делами».

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«Именно в интересах господина Березенко выдвинуто абсолютное большинство «технических» кандидатов на этом округе. В интересах Березенко разворачивается система массовой скупки голосов избирателей. По данным, имеющимся у меня, избирателям предлагают 400 гривень за голосование за Березенко», - сказал парламентарий.

Говоря о позиции прокуратуры он отметил, что было возбуждено уголовное производство по ст. 384, ч. 2 Уголовного кодекса (Заведомо ложное показание). «Это, если не ошибаюсь, превышение служебных полномочий или подделка документов», - добавил Денисенко.

Он считает, что это «всего лишь повод». «Прокуратура изъяла представления на членов УИК, чтобы обеспечить полный контроль кандидата от партии власти, от «Солидарности» Сергея Березнеко по системе участковых избирательных комиссий», - сказал депутат.

Денисенко считает, что нынешние события на 205-м округе – это «репетиция массовых фальсификаций выборов, которые должны состояться 26 июля, подготовка этой массовой фальсификации». «Задача, которую перед собой ставит штаб Березенко, - не просто скупить голоса черниговцев, но и обеспечить единственно правильный подсчет голосов, для чего сейчас из системы участковых избирательных комиссий убирают абсолютно всех членов УИК, кроме подконтрольных штабу Березенко», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, ЦИК назначила промежуточные выборы народного депутата в округе № 205 (Черниговская область) на 26 июля в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Валерия Кулича, избранного в этом округе на внеочередных выборах 26 октября 2014 года от партии "Блок Петра Порошенко". Кулич сложил депутатские полномочия после назначения его председателем Черниговской областной государственной администрации.

ЦИК для участия в выборах зарегистрировал 127 кандидатов, 8 из них представляют политические партии, остальные – самовыдвиженцы.