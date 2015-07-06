Украина присоединилась к Международной конвенции о защите от насильственных исчезновений

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О присоединении Украины к Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений».

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон № 525-VIII Верховная Рада приняла 17 июня по инициативе президента.

Законом Верховная Рада предоставляет согласие на обязательность для Украины Международной конвенции о защите лиц от насильственных исчезновений.

Конвенция определяет преступлением против человечества широкораспространенную или систематическую практику насильственных исчезновений.

Читайте такжеУкраине советуют ратифицировать Римский статут для более эффективного расследования преступлений на ДонбассеСогласно конвенции, каждое государство-участник берет на себя обязательство принимать меры, в частности по: квалификации в его уголовном праве как правонарушения, уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности за действия в отношении насильственного исчезновения, установления своей компетенции осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений насильственного исчезновения, предоставлять самую полную взаимную правовую помощь, гарантировать жертвам право на получение быстрого, справедливого и адекватного возмещения нанесенного им ущерба и компенсации.

Конвенция была принята 20 декабря 2006 года в Нью-Йорке, но вступила в силу только 23 декабря 2010 года, через 30 дней после того, как количество стран-участниц достигло 20.

В частности, в статье 1 Конвенции сказано, что "никакие исключительные обстоятельства, какими бы они не были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием насильственного исчезновения".