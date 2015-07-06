Гузырь: уголовных производств в отношении заместителя генпрокурора Сакварелидзе не открывали

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил и.о. генерального прокурора Владимир Гузырь. "Каких-либо конфликтов между мной или кем-либо из членов коллегии априори быть не может. Информация об уголовном производстве, якобы по моему указанию, что я начал расследование, она не соответствует действительности. Уголовного производства в отношении Давида Сакварелидзе не было и не может быть. Давид Сакварелидзе - руководитель подразделения, который расследует дела против работников прокуратуры, и это уголовное производство (по первому заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ и заместителя прокурора Киевской области, которые подозреваются во взяточничестве в особо крупных размерах - УНИАН), он тоже курирует", - сказал Владимир Гузырь.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, руководители ГПУ и СБУ доложили президенту Петру Порошенко о спецоперации по противодействию коррупции в центральном аппарате Генпрокуратуры и в прокуратуре Киевской области, в результате которой были задержаны первый замначальника Главного следственного управления ГПУ и заместитель прокурора Киевской области.

У задержанных изъято около $500 тыс. и драгоценности.

По данным пресс-центра СБУ, должностные лица прокуратуры вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За "помощь" в возвращении техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент $150 тыс.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ сотрудники СБУ изъяли $400 тыс., а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки"). Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.