Порошенко: Патрульная полицейская служба является символом внедрения реформ в Украине

Об этом он сказал на церемонии принесения присяги двумя тысячами сотрудников столичной патрульной полиции на верность украинскому народу, передает корреспондент УНИАН.

«Сегодня вы только приступаете к службе, а уже каждый из вас, представьте себе, стал символом украинских реформ, и от ваших первых и последующих шагов в значительной степени зависит и будет зависеть состояние общества», - подчеркнул Порошенко.

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Президент отметил, что главными задачами полицейских являются не только борьба с нарушением законов, а важным является также то, что они должны «вселять во всех людей веру в неизбежность и необратимость реформ. Веру в силу Украинского государства, способного себя защитить».

«Враг, безусловно, хочет, чтобы вы ошиблись, чтобы стали простой реинкарнацией типичного украинского ГАИшника, просто пересаженного на новую машину и переодетого в другую форму. Давайте вместе продемонстрируем - так не будет!», - призвал Порошенко.

Президент отметил, что украинский народ верит в полицейских и возлагает на них колоссальные надежды.

«Мы являемся свидетелями воплощения в жизнь одной из самых масштабных реформ в нашем государстве. В основе этой реформы - модель перехода от карательной к сервисной функции деятельности правоохранительных органов», - резюмировал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.

Создание службы предусмотрено Законом «О Национальной полиции».

Национальная полиция – это центральный орган исполнительной власти, который служит обществу и предназначен для обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичного порядка и общественной безопасности, а его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел.

В составе Национальной полиции будут функционировать криминальная полиция; патрульная полиция; полиция охраны; специальная полиция; полиция особого назначения.