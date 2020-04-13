"Победа, определяющая будущее": Рада отстояла бюджет для поддержки сферы культуры - Ткаченко

Отечественная сфера культуры получит значительную поддержку от государства.

Верховная Рада во время голосования 13 апреля сумела отстоять бюджет Министерства культуры на 2020 год.

Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко.

По словам нардепа, этому решению предшествовал месяц борьбы, активных обсуждений, правок, редакций и дискуссий. "Теперь сфера культуры получит 7 768 428,30 грн. И в нынешней ситуации я считаю это победой", - добавил он.

Парламентарий перечислил основные пункты, которые удалось отстоять:

Украинский культурный фонд — 400 861, 6 грн (было — 150, 86 млн грн)

Финансовая поддержка национальных театров — 1 265 225, 90 грн

Сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках — 405 954, 20 грн

Обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержка книгоиздательского дела и популяризации украинской литературы в мире — 100 165, 70 грн (было — 22,16 млн грн)

Финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины -1 533 205, 30 грн

Государственная поддержка кинематографии — 450 млн грн.

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Он объяснил, что за этим решением кроется сохранение сотен тысяч рабочих мест, возможность дальнейшего формирования национальной идентичности. "Это победа, которая определяет будущее Украины", - считает Александр Ткаченко.

"После того, как режим "жить в интернете" закончится, украинцы продолжат ходить в театры, музеи, кино, посещать любимые спектакли и экспозиции, наблюдать за созданием новых культурно-художественных проектов и, что не менее важно, поддержкой существующих. Защита культуры — не что-то вторичное, и сегодня мы смогли это доказать, уберег нашу страну от культурного кризиса и стагнации креативных индустрий", - написал депутат.