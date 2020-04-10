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Ложные показания об убийстве: жене Кожары также сообщили о подозрении (фото)

18:21, 10 апреля 2020
Политика
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Жена Кожары стала подозреваемой / Фото: Нацполиция

Жене бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары Марине Козерод сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний по убийству бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 10 апреля, следователи полиции Киевской области сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины - введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет" , - отметили в полиции.

В сообщении сказано, что жена Кожары после задержания ее мужа в качестве подозреваемого в убийстве обратилась к следователю с письменным заявлением о том, что именно она виновна в смерти Старицкого.

"Женщина ввела в заблуждение следствие, сообщив ложный механизм получения смертельных телесных повреждений погибшим для того, чтобы ее муж избежал уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что при избрании бывшему главе МИД пресечения в зале суда его жене разъяснили права и обязанности свидетеля и предупредили об уголовной ответственности в соответствии с требованиями ст. 384 Уголовного кодекса Украины.

"Однако фигурантка, вопреки закону, умышленно ввела в заблуждение следственного судью и дала ложные показания. В частности рассказала, что пистолет был в руках погибшего, она подошла к нему и пыталась отобрать оружие. Во время этой борьбы раздался выстрел - и гость упал на пол. Экс-министра, по словам женщины, в этот момент не было в комнате", - сообщили в полиции.

Полицейские получили стенограмму выступления женщины в суде, проанализировали ее и нашли ряд разногласий с материалами производства. Чтобы проверить показания фигурантки, назначили следственный эксперимент.

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В присутствии адвокатов, судебно-медицинского эксперта и правоохранителей подозреваемая воспроизвела события того вечера. После детального исследования эксперты пришли к выводу, что жене экс-министра не известны все обстоятельства происшествия, поэтому она не может быть причастна к указанному убийству, и ее показания не соответствуют действительности.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер", генерального директора холдинга Atlantic Group Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Козерод в селе Чайки Киевской области. Об инциденте в полицию сообщила хозяйка дома.

Сначала в полиции заявили, что мужчина покончил с собой, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу.

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По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «самоубийство».

22 февраля уголовное производство было переквалифицировано из самоубийства на убийство - ч. 1 ст. 115 УКУ.

25 марта Кожару задержали сотрудники полиции. 27 марта суд избрал Кожаре меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн.

На заседании суда адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу.

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