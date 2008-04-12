Эксперт: Россия подталкивает Грузию к началу военных действий в Абхазии

Россия подталкивает Грузию к началу военных действий в Абхазии.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал грузинский эксперт, руководитель Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий ХУЦИШВИЛИ.

«Россия сейчас подталкивает процессы к тому, чтобы Грузия среагировала на ситуацию и начала военные действия в Абхазии. То есть Россия может зайти очень далеко в плане признания самопровозглашенных республик – оформить факт признания или же аннексировать эти территории и спровоцировать соответствующую реакцию Грузии», - сказал Г.ХУЦИШВИЛИ.

По его мнению, в какой-то момент крыло ястребов в грузинском правительстве может получить поддержку населения и попытаться отвоевать назад Абхазию и Южную Осетию. Он добавил, что о реальности силового ответа Грузии на действия России в Абхазии и Южной Осетии, например, неоднократно заявлял глава парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви ТАРГАМАДЗЕ.

«Я думаю, что до официального признания государственности Абхазии и Южной Осетии дело пока не дойдет. Россия будет усиливать свое политическое, экономическое или даже военное присутствие. С конфликтными зонами станет еще труднее разговаривать, так как они получили на руки новый козырь», - считает он.

Говоря о том, почему Россия пошла на отмену экономических санкций против Абхазии, а чуть позже Госдума решила рассмотреть вопрос признании независимости Абхазии и Южной Осетии, Г.ХУЦИШВИЛИ отметил: «Россия преследует свои цели под соусом защиты своих граждан в Абхазии. О каких санкциях можно говорить, если с самого начала их объявления они практически не соблюдались». По его словам, только в последнее время Грузия стала жестче контролировать морское пространство, а до этого турецкие суда бесконтрольно ввозили и вывозили из Абхазии любые товары.

«Границу на пункте Псоу все это время полностью контролировала Россия, и также через нее перевозились любые грузы, в том числе и военные. Грузия практически не участвовала в контроле границ вокруг Абхазии. То же самое и в Южной Осетии – Рокский тоннель полностью контролировался Россией. То есть, никакие экономические санкции не работали. Нынешняя отмена санкций и рассмотрение Думой вопроса признания – лишь очередной этап в давлении на Грузию со стороны России», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте депутаты Государственной думы РФ предложили Президенту и правительству России рассмотреть вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

7 декабря 2007 г. МИД РФ заявил, что Россия в одностороннем порядке выходит из соглашения СНГ от 1996 года, которое предусматривает установление экономических санкций против Абхазии.