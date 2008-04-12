Тимошенко возглавит еще одну комиссию

Ющенко подписал указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО председателем украинской части Совместной украинско-узбекской комиссии по всестороннему сотрудничеству. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, сегодня Президент назначил Ю.ТИМОШЕНКО председателем украинской части Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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