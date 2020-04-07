"Досье Джулиани": СМИ рассказали о расследовании адвоката Трампа по хищению миллиардов долларов техпомощи Украине

Один из кейсов расследования касается возможного хищения 133 млн долларов, выделенных США для больных СПИДом людей.

В США набирает обороты тема возможного разворовывания средств, которые Вашингтон несколько лет выделял на техническую поддержку Украины.

Читайте такжеCNN: Зеленский собирается держаться подальше от адвоката Трампа

Как сообщается в материале «Страны», речь идет о 5 млрд долларов, которые "освоили" под крылом экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Ряд разоблачений в этой теме не так давно выдал советник и адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Так, еще в декабре минувшего года Джулиани заявил, что президент добивается расследования нецелевого использования этих миллиардов.

"Трамп попросит провести расследование в отношении нарушений законов США и злоупотребления с трудом заработанными налогоплательщиками долларов. Это называется его юридическим обязательством по статье 2, гл. 3 Конституции США, что игнорировалось Обамой", − написал он в Twitter.

В начале марта Джулиани заявил, что уже нашел свидетельства грандиозного разворовывания - документы ему предоставил украинский нардеп Андрей Деркач. Джулиани взял у Деркача интервью для своего подкаста «Здравый смысл».

"Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 млрд. долларов во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование!", − утверждает Джулиани.

Деркач передал Джулиани папку с 20 кейсами, которые, по его мнению, требуют тщательного расследования. Одно из них касается возможного хищения 133 млн долларов, выделенных США для людей, больных СПИДом.

Деньги проводились через благотворительную организацию "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД", а занимались этим, по данным Деркача, основатели «Центра противодействия коррупции» - Дмитрий Шерембей и Виталий Шабунин.

В феврале Нацполиция уже открыла дело против «Центра», который, как отмечается финансируется миллиардером Джорджем Соросом.

"Шерембей и Шабунин построили схему, которую обнаружили журналисты расследователи. Эта схема предполагала наличие некоей антикоррупционной организации, которая бы контролировала распределение средств другим организациям. В результате через организацию отмывались серьезные средства, выделенные для людей, больных СПИДом. Организацию контролировал четырежды судимый Дмитрий Шерембей. Виталий Шабунин возглавлял антикоррупционную организацию, основателем был и Шерембей, оба были задействованы в схеме", - сказал Деркач в интервью Джулиани.

По данным Деркача, 134 млн долларов выделялись фиктивным компаниям, на некоторые даже были заведены уголовные дела о хищении средств. Часть суммы отмыли и украли.

"Как только кто-то пытался расследовать эту историю, Дмитрий Шерембей и Виталий Шабунин начинали кричать о давлении на демократию. И раньше включалось посольство США в Киеве. Сегодня, слава богу, все тихо и никто не вмешивается", - отметил депутат.

По его словам, как только началось расследование относительно завышения цен на медикаменты компаниями, которым «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» выделяла средства, Шерембей и Шабунин сразу начинали блокировать расследование.

Деркач сказал Джулиани, что во время президентства Петра Порошенко, подобные расследования в Украине были невозможны, поскольку они касались международной технической помощи, и "их контролировал кто-то из посольства США". Посольство блокировало любые расследования.

Депутат назвал примеры подозрительной траты огромных средств американской финансовой помощи.

Так, например, на программу по повышению уверенности граждан Украины было потрачено 36 млн долларов, на программу "конкурентная экономика Украины" выделили 41 млн долларов. Такие подряды отдавали преимущественно сомнительным американским фирмам.

Деркач объяснил, что красть деньги в Украине очень удобно, так как система воровства налажена идеально.

"Система построена таким образом, что контракты получают организации, близкие к бывшим сотрудникам USAID и правительства США, прошлых или действующих чиновников", - сказал он.

Отмечается, что у Шабунина заявления Деркача назвали "заведомо ложными" и пообещали обратиться в правоохранительные органы. Шерембей на своей странице в Facebook заявил, что уже было 12 дел, и все они закрыты.

Несмотря на это, в декабре прошлого года Джулиани приезжал в Киев, где снял целый фильм об украино-американской коррупции. Для Трампа подобный материал может стать козырем в электоральной борьбе против своего конкурента-демократа Джо Байдена, который курировал Украину во времена Порошенко.

"Украинское досье Джулиани" может ударить по всей структуре демократов, которые поддерживают Байдена.

По версии Джулиани, пирамида коррупции выглядит так: Сорос-Байден, три посла США в Украине (Пайетт, Йованович, Тейлор), Джордж Кент (в прошлом - заместитель посла США в Ураине, а сейчас высопоставленный сотрудник Госдепа США), Порошенко и Яценюк, глава НАБУ Сытник, а также бывший заместитель генпрокурора Украины Касько.

Источники журналистов в окружении Джулиани считают, что свидетельства о коррупции прошлой украинской власти и о непомерных тратах на НГО могут вылиться в уголовное дело против Порошенко и конец для многих получателей грантов. В то же время в США . Демократов обвинят в использовании госаппарата в своих корыстных целях.

Генеральный прокурор США Уильям Барр в феврале заявил, что Минюст США будет "держать открытыми двери" для Джулиани и его информации о возможных правонарушениях со стороны семьи Байденов.

По данным западных СМИ, есть большая вероятность открытия дел по кейсам Украинагейта.

Напомним, генеральный прокурор США Уильям Барр объявил, что Департамент юстиции принял информацию о Джо Байдене и его сыне Хантере, которую личный адвокат американского президента Руди Джулиани собрал в Украине. Вместе с тем, генпрокурор уточнил, что федеральные ведомства будут «очень осторожны» с данными украинского происхождения.