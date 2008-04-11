Крымские татары намерены добиваться смены власти на полуострове

Крымские татары намерены добиваться смены власти в Крыму из-за проявлений ксенофобии на полуострове.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Меджлиса крымскотатарского народа.

По информации пресс-службы, участники акции протеста, состоявшейся 11 апреля в Симферополе в связи с очередным беспрецедентным актом вандализма на мусульманском кладбище в поселке Чистенькое, выступили с критикой в адрес властей, «которые допускают проявление ксенофобии на полуострове». Так, руководитель Секретариата Меджлиса крымскотатарского народа Заир СМЕДЛЯЕВ отметил, что крымские татары намерены обратиться к международной общественности, а также к Верховной Раде Украины и Президенту Виктору ЮЩЕНКО с тем, чтобы добиться смены власти в Крыму.

«Надо менять власть, которая не может защитить права своего народа, проявляя беспомощность и всячески игнорируя происходящие события, затрагивающие религиозные и национальные чувства коренного народа Крыма, - считает З.СМЕДЛЯЕВ. - Пока центральная власть серьезно не обратит внимания на проблемы крымскотатарского народа и усиливающиеся ксенофобские настроения по отношению к нашим соотечественникам, на то, что на территории Крыма свободно действуют «скинхеды» и различные незаконные военизированные организации, дестабилизирующие ситуацию в Крыму - акты вандализма только будут продолжаться».

Выступившие на митинге члены Президиума Меджлиса крымскотатарского народа, Муфтий мусульман Крыма Эмирали АБЛАЕВ, первый заместитель председателя Совета министров АРК Азиз АБДУЛЛАЕВ, а также люди, чьи родные и близкие похоронены на разгромленном кладбище и могилы которых были осквернены, отметили, что совершаемые в последние месяцы преступления против крымских татар приобретают зловещий системный характер.

Одновременно ораторы призвали всех соотечественников, какими бы невыносимыми не были их моральные страдания, не поддаваться на провокации, а проведение всех массовых акций по защите своих прав, чести и достоинства согласовывать с Меджлисом крымскотатарского народа.

На митинге было зачитано обращение жителей массива Фонтаны и села Чистенькое, могилы близких которых подверглись осквернению, к Президенту Украины. В своем обращении они призвали главу государства немедленно принять меры по пресечению провокаций в Крыму, «вплоть до введения здесь прямого президентского правления».

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 апреля, в поселке Чистенькое Симферопольского района, неизвестные разрушили надгробные памятники на мусульманском кладбище. Подобный случай произошел в ночь с 9 на 10 февраля в пгт. Нижнегорском. Тогда на мусульманском кладбище вандалы разбили 270 надгробий. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но преступники до сих пор не найдены. С начала апреля текущего года в Симферополе и Белогорске выявлены идентичные по содержанию оскорбительные по отношению к крымским татарам надписи, которые коммунальные службы указанных городов до сегодняшнего дня не ликвидировали.