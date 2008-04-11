Ющенко не советует нардепам идти на авантюры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что разработка новой редакции Основного Закона вне конституционного совета дестабилизировала политическую ситуацию в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время встречи с лидерами парламентских фракций.

Он предложил рассмотреть Концепцию системного обновления конституционного регулирования общественных отношений в Украине, которая наработана рабочей группой Национального конституционного совета.

«Эта концепция может быть вынесена на заседание Конституционного совета в третьей декаде апреля», - сказал Президент. После этого в виде законопроекта должны быть наработаны конституционные изменения, которые должны рассматриваться в порядке, установленном Конституцией Украины: в Верховной Раде Украины, при наличии заключения Конституционного Суда Украины, с дальнейшим вынесением на всеукраинский референдум для окончательного решения.

Президент настаивает, что такой алгоритм конституционной реформы является наиболее демократичным и оптимальным для осуществления подготовки сбалансированного и согласованного проекта новой редакции Конституции Украины.

«Работа Национального конституционного совета дает возможность широкого привлечения представителей политических сил, специалистов конституционного права, других областей права и общественных наук, известных правозащитников и общественных деятелей, представителей регионов Украины», - сказал Президент. В этом контексте он обратился к лидерам фракций с предложением придерживаться общих действий, о которых шла речь, в том числе, на первом заседании Национального конституционного совета.

Комментируя ситуацию в парламенте, где было зарегистрировано несколько законопроектов о проведении конституционных изменений исключительно Верховной Радой, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что создавать Временную специальную комиссию ВР по вопросам подготовки и проработки проекта изменений в Конституцию является неконструктивным без вклада Национального конституционного совета, создание которого в свое время было согласовано с парламентскими политическими силами.

«Это не тайная вечеря, где должны работать только народные депутаты. Над системными изменениями в Конституцию должны работать и общественные организации, законодатели, правозащитники», - подчеркнул глава государства.

«Пока не завершил работу Национальный конституционный совет, другой процесс в парламенте - это работать на дестабилизацию политической ситуации в Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я не советовал бы идти этой авантюрной дорогой. Я хотел бы, чтобы бы мы не забывали, что мы работаем на Украину, а не на интриги партий или отдельных личностей. Нам нужно сохранить в Украине политическую стабильность», - отметил Президент Украины.