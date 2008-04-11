В НУ-НС написали письмо Тимошенко

Депутатская фракция «Наша Украина - Народная Самооборона» обратилась с официальным письмом к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой скорректировать действия правительства на безусловное выполнение Коалиционного соглашения в части вопроса внедрения рыночных механизмов формирования цен на продажу газа, добытого в Украине на внутреннем рынке с одновременным введением механизма государственного адресного субсидирования оплаты газа малообеспеченными гражданами Украины.

Об этом говорится в обращении «НУ-НС» за подписью главы фракции Вячеслава КИРИЛЕНКО, копией которого располагает УНИАН.

В частности, в обращении отмечается, что в адрес народных депутатов от руководителей газодобывающих предприятий Украины поступают письма, в которых содержатся заявления о том, что утвержденные Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) цены на газ собственной добычи вынуждают национальные газодобывающие предприятия останавливать добычу газа, поскольку данный вид деятельности становится для них не просто нерентабельным, а убыточным.

При этом в документе сказано, что подписанное между НУ-НС и БЮТ Коалиционное соглашение предусматривает гарантирование стабильности в нефтегазовом комплексе, создание понятных, прозрачных и одинаковых для всех правил на рынках нефти и газа, оздоровление деятельности государственных нефтегазовых компаний, внедрение экономических стимулов для развития всего нефтегазового комплекса. А увеличение собственной добычи нефти и природного газа, в соответствии с Энергетической стратегией Украины до 2030 г., в Коалиционном соглашении определенно как одно из важнейших заданий.

«Обращаюсь к Вам с просьбой скорректировать действия правительства на безусловное выполнение Коалиционного соглашения в части вопросов, которые касаются топливно-энергетического комплекса: внедрение рыночных механизмов формирования цен на продажу газа, добытого в Украине на внутреннем рынке с одновременным введением механизма государственного адресного субсидирования оплаты газа малообеспеченными гражданами Украины», - отмечено в обращении.

При этом НУ-НС предлагает рассмотреть возможность компенсации расходов из Государственного бюджета Украины для предоставления в 2008 году льгот для оплаты жилищно-коммунальных услуг и жилищных субсидий населению за счет увеличения поступлений в Госбюджет в виде налога на добавленную стоимость, полученного от реализации природного газа украинского происхождения по рыночным ценам.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля НКРЭ решила снизить стоимость газа собственной добычи для крупнейшей нефтедобывающей компании Украины ОАО «Укрнафта» на 26,9% - с 272,6 до 199,2 грн. за тыс. куб. м (без НДС). В данном решении комиссия руководствовалась якобы не предоставлением компанией детальных обоснований структуры цены газа.

31 января НКРЭ установила с 1 февраля для «Укрнафты» цену продажи природного газа собственной добычи на уровне 272,6 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

«Укрнафта» обратилась к премьер-министру с просьбой обязать НКРЭ установить для компании экономически обоснованную цену на газ собственной добычи.

Напомним, правление «Укрнафты» неоднократно заявляло о намерении приостановить добычу на месторождениях с трудноизвлекаемыми и истощенными запасами, которая стала убыточной из-за большой налоговой нагрузки на предприятие.

В случае если компания примет решение законсервировать нерентабельные месторождения, то потеря добычи нефти составит 700 тыс. тонн в год, потеря добычи газа – 300 млн. куб. м в год, потеря рентной платы за добытую нефть на уровне 1 млрд. 155 млн. грн. в год, потеря рентной платы за газ на уровне 15 млн. грн. в год, потеря начислений на заработную плату – 120,7 млн. грн. в год, потеря удержаний из заработной платы на уровне 60,7 млн. грн. в год, т.е. общие потери Госбюджета составят 1 млрд. 351,5 млн. грн. в год.

ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».